Riparte il servizio della Guardia medica turistica a Cattolica

Con un giorno di anticipo rispetto lo scorso anno, viene riattivata a Cattolica la Guardia Medica Estiva nella sua solita sede di via Rasi Spinelli. Tale servizio verrà garantito in forma continuativa fino al 4 settembre (tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 9.00 alle 19.00 con accesso diretto). Analogamente, per tutto questo periodo, viene garantito ai turisti anche il Servizio di Assistenza Domiciliare.

"Come Amministrazione Comunale - spiega l'Assessore ai Servizi socio-sanitari Nicola Romeo, recatosi sabato in visita - esprimiamo piena soddisfazione per l’attivazione di questo importante servizio che non deve essere dato per scontato. Infatti, per la nota e grave carenza di personale medico disponibile, l’AUSL Romagna si è vista costretta a chiudere per questo anno il 50% delle abituali postazioni di guardia Medica Estiva presenti nel territorio aziendale. Consapevoli delle difficoltà incontrate dalla Direzione Aziendale per garantire questo importante servizio, vogliamo a questa esprimere il nostro apprezzamento e sincera gratitudine per il lavoro fatto ed il risultato conseguito. Da parte nostra garantiamo ai nostri cittadini, così come ai tanti turisti che scelgono le nostre spiagge per un periodo di meritato riposo e di svago, un serio e costante impegno per far sì che vengano resi loro disponibili servizi sanitari facilmente accessibili, efficaci e sicuri. Un sincero ringraziamento sentiamo di rivolgere ai medici che saranno impegnati a garantire ai turisti questo servizio, augurando loro un buon lavoro ed anche un tranquillo soggiorno nella nostra città".