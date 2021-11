Riparte il volo Rimini-Vienna di Rayanair, Corbucci “Si riparte da dove ci eravamo fermati"

AIRiminum 2014 S.p.A. annuncia la ripartenza, dalla prossima estate, della rotta Rimini-Vienna con i partner di Ryanair, che va ad aggiungersi alle altre sette rotte gia? esistenti ed in vendita sul sito della Compagnia Aerea. I voli avranno frequenza bisettimanale dal 28 marzo al 24 ottobre (lunedi? e venerdi?) e saranno operati con airbus 320. Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato, dichiara: “Si riparte da dove ci eravamo fermati a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, con la convinzione che Vienna sara? una destinazione di successo che portera? molti turisti in Romagna e tanti romagnoli a visitare una delle capitali europee piu? affascinanti”. Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, e? impegnata a ricostruire i settori dell'aviazione e del turismo in Europa mentre continua a rafforzare e far crescere la propria rete per trasportare 225 milioni di passeggeri all’anno entro il 2026. Siamo entusiasti di continuare a lavorare con l’aeroporto di Rimini per permettere a tutti i nostri clienti di raggiungere le loro destinazioni di vacanza preferite la prossima estate, inclusa la nuova rotta Rimini-Vienna”.