Riparte l’intervento di ripristino degli asfalti, i lavori potranno richiedere il senso unico alternato

Proseguono a partire dalla giornata di domani (martedì 4 giugno) fino alla fine del mese gli interventi di ripristino degli asfalti a seguito dei lavori alla rete dell’acquedotto e del gas. Dopo le vie Bionda, San Bartolo, Bargellona, Verdi, Giordano Bruno, Porta Cervese, Mazzini, Tosi e piazza Marini, che sono state parzialmente asfaltate in due stralci (dicembre 2023 e aprile 2024), i ripristini continueranno per tutto il mese di giugno nelle vie Silvestro Lega, Giola, Santarcangelo-Bellaria (tratto compreso tra via Costa e via Emilia), Felsine (dal civico 265 al 427), Europa (tra le vie Bornaccino e Parigi), Parigi, Rughi, parte di Ugo Braschi, Mulini, Andrea Costa (tratto compreso tra la rotonda con via Braschi e piazzale Francolini), dell’Industria, Verga, Ancona, Urbino e Modena, oltre all’ultimazione di via Bargellona.

I lavori – che saranno effettuati a step da lunedì a venerdì dalle ore 7 alle ore 18 – richiederanno il temporaneo restringimento della carreggiata e in alcuni casi l’istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico o, se necessario, da movieri.