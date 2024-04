Riparte la stagione del Polo Est Village, tornano i campionati Italiani di beach volley e attività outdoor

Anche quest’anno il Polo Est Village vuole valorizzare il tessuto culturale e sociale della città di Bellaria Igea Marina con un progetto davvero esclusivo. Il Polo Est Village vuole essere, infatti, un luogo di aggregazione aperto tutto l’anno e per tutti, dai più giovani alle famiglie, dal pubblico locale al turista straniero, dalle associazioni sportive agli enti di beneficenza, cercando di offrire servizi che possano rispondere a tutte le esigenze.

Massimo Ceccarelli, direttore del Polo Est Village, svela alcuni dei punti salienti del progetto. Quali saranno le novità in ambito sportivo?

"Oltre agli appuntamenti già consolidati nel tempo come le uscite in Sup, i tornei di beach volley e beach tennis, le camminate, la Finale del Campionato Italiano di Beach Volley, il Polo Est Village lancia la partnership con Fluxo. Ogni anno cerchiamo di alzare l’asticella e per il 2024 abbiamo stretto la collaborazione con il Team Fluxo, la più grande community di allenamento outdoor. Giovani e dinamici con la volontà di promuovere il benessere, il divertimento, l’inclusione e lo sviluppo delle relazioni; non potevamo non coinvolgerli nel nostro progetto sportivo. Il Polo Est Village, infatti, sarà una delle nuove location dove poter svolgere l’attività Fluxo".

La vostra location è aperta e disponibile anche per associazioni e realtà del territorio?

"Romagna Paddle Surf, Kiklos, Gli amici del Panda, Functional Academy, Dinamo Running, Asd Mare-terra bike team, Insubria Gallarate, Bellaria Calcio, Cicli Matteoni sono solo alcune delle associazioni sportive con le quali il Polo Est Village proseguirà la collaborazione anche nel 2024. Alla base vi è l’esigenza di mantenere un forte legame con il territorio, creare e sviluppare progetti e collaborazioni con le piccole e grandi realtà già esistenti".

Una location dedicata alle famiglie, quali sono i servizi che proponete?:

"Uno degli obiettivi è quello di avvicinare giovani e famiglie dando loro uno spazio di aggregazione con servizi ad hoc. Non mancheranno laboratori creativi, momenti di gioco e formazione, sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, promozione delle attività di aggregazione all’aria aperta. I campi sono gratuiti per tutti i ragazzi sotto i 18 anni, non mancano docce calde e fredde, spogliatoi, area lettini ampia e spaziosa, area giochi per bambini".

Avete già definito un calendario eventi?

"Il calendario delle attività è in continuo ampliamento, non possiamo però svelarvi troppe informazioni. Sicuramente il nostro programma eventi ha la volontà di aggiungersi al palinsesto promosso dall’Amministrazione Comunale, attraverso l’organizzazione di concerti, feste a tema, manifestazioni culturali, degustazione di prodotti del territorio e tanto altro ancora".

Un progetto aperto su vari fronti ma che richiede inevitabilmente risorse umane. In un momento di così grande difficoltà nella ricerca del personale, come affrontate questo argomento?

"In un momento in cui si evidenzia la difficoltà da parte dei giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, stiamo cercando, già da qualche anno, di coinvolgerli attivamente nell’esperienza del Polo Est Village. L’obiettivo è quello di trasmettere loro: passione, tradizione, competenze, senso di responsabilità, valori e fondamenti dell’accoglienza romagnola. Stiamo attivando politiche di welfare aziendale e agevolazioni che possono sfruttare anche attraverso le associazioni di categoria alle quali apparteniamo. Non manca poi il grande aiuto e collaborazione del mondo dell’associazionismo".