Passato Ferragosto ripartono i cantieri, in arrivo nuovi marciapiedi, fontane e piste ciclabili

Dopo la pausa delle ferie di agosto, riprenderanno lunedì 22 i lavori di riqualificazione dei marciapiedi nel Borgo San Giovanni. Intervento che ha già visto in parte la sua conclusione - prima della pausa di Ferragosto - nel primo tratto della via XX Settembre, sul lato mare da Via Tripoli fino a Vicolo San Giovanni. I lavori che riprenderanno all’inizio della prossima settimana riguarderanno i tratti - sempre sul lato mare - che vanno dal vicolo San Giovanni fino all’altezza della chiesa e da Vicolo San Gregorio in direzione Arco d’Augusto. Una decisione, quella di procedere a piccole zone di cantiere, concordata anche con gli operatori della via, per garantire alle tante attività di poter lavorare, prevedendo sempre lo spostamento delle transenne e consentire il passaggio dei pedoni alle numerose attività commerciali. I lavori prevedo il raddoppio delle squadre di operai che saranno in azione su entrambi i tratti contemporaneamente, per accelerare i tempi di consegna e la fine dei lavori.

Oltre al Borgo San Giovanni, la ripresa dei lavori dopo e ferie di Ferragosto riguarda anche altri importanti cantieri dislocati sul territorio comunale.

Parco del Mare

Da lunedì prossimo riprenderanno i lavori infatti anche al Parco del Mare dove, oltre al completamento delle fontane e dei giochi per bambini, proseguiranno i lavori anche con la prevista piantumazione della vegetazione sulle dune, nella parte di accesso ai bagnini.

Rotonda Valentini

Riparte in questa fase anche il secondo lotto dei lavori sulla rotatoria alla Statale 16, nei pressi dello stabilimento Valentini. I lavori riguardano il raccordo tra il prolungamento di via Tosca, nel quartiere Padulli e la rotonda sulla ss16, in prossimità dello stabilimento Valentini. Un intervento che si riferisce alla realizzazione della viabilità di entrata e di uscita dal quartiere Padulli, tramite una serie di opere destinate a migliorare l'accessibilità della zona a complemento della nuova rotatoria, che è in funzione da alcuni anni.

Marciapiedi piazzale Cesare Battisti

A breve - a partire da settembre - si rimetterà in moto anche il cantiere di piazzale Cesare Battisti, che riguarda la riqualificazione dei marciapiedi. Dopo il primo stralcio concluso lo scorso anno infatti, adesso partirà il secondo stralcio del progetto che riguarda il completamento dei marciapiedi lato mare e una parte di quelli a lato monte, verso la via Giovanni XXIII. Un terzo stralcio, che partirà subito dopo, prevede anche il completamento, sempre sul lato monte per i restanti marciapiedi del Piazzale.

Via Marecchiese

In queste settimane Anthea riprenderà i lavori a Corpolò dove, dopo il completamento della piazzetta del Tituccio, adesso il cantiere si sposterà nell’altro lato della via Marecchiese, dove è prevista la riqualificazione dei marciapiedi.

Ponte Romano a San Vito

A partire dalle prossime settimane avanzeranno - per arrivare a completamento entro il mese di settembre - anche i lavori per la valorizzazione dell’area archeologica del ponte di San Vito. Una cantiere che procede senza soste e che fino ad oggi ha visto già concluse diverse fasi di lavorazione che porteranno alla riscoperta del ruolo storico del ponte e dei legami con gli elementi territoriali che lo circondano, sviluppandone la fruizione attraverso un insieme di interventi.

Pista Ciclabile di Via Coletti

Nelle prossime settimane si completeranno anche i lavori per la colorazione dell’asfalto della pista ciclabile in via Coletti, nel tratto tra la Viale XXV Marzo 1831 e il ponte sul Deviatore Marecchia. La pista ciclabile protetta e rialzata posta sul lato monte è collegata a quella realizzata nel lato rimini del ponte del Deviatore, che arriva fino al ponte della Resistenza.

Sottopasso via della Fiera

Dopo le ferie ricominceranno i lavori anche al sottopasso di via della Fiera sula Statale 16, dove adesso c’è un semaforo. Un’opera importante per la quale verrà convocata anche un’assemblee pubblica di confronto con i residenti, da parte delle segreterie degli assessorati ai Lavori Pubblici e alla Mobilità.

Borgo Marina

Si completeranno, con un intervento conclusivo che partirà anch’esso dopo le ferie di agosto, anche i lavori che riguardano l’area pedonale intorno alla rotatoria di via dei Mille e via Giovanni XXIII, dopo gli interventi di ristrutturazione che sono arrivati nella loro fase conclusiva.