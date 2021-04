Ripascimento litorale Sud, pronti 10 mila metri cubi di sabbia di ottima qualità

Sono iniziati questa mattina i lavori per l'ultimo intervento di ripascimento della spiaggia di Riccione sul litorale Sud. Dopo il posizionamento a febbraio di 2500 metri cubi di sabbia, una fornitura extra di ottima qualità, che si erano già aggiunti ai precedenti 6500 già utilizzati sempre in zona Sud, questa mattina, si è dato il via all'ultima tranche per concludere il ripascimento come preventivato in accordo con la Regione. Si tratta di una fornitura di 10 mila metri cubi, proveniente dalle dune di Rimini. Oggi si stendono i primi 6-7 mila metri cubi e poi a finire con gli ulteriori 4 mila provenienti dai depositi. "Con quest'ultimo intervento di ripascimento del nostro arenile Sud - ha detto l'assessore al Demanio, Andrea Dionigi Palazzi - si inizia a delineare la spiaggia che sarà pronta per la stagione estiva in partenza, siamo certi, per la seconda metà di maggio. Poter contare su spiagge ampie e con sabbia di ottima qualità è una caratteristica di Riccione e ci consentirà anche nella stagione alle porte di assicurare un livello ottimo di servizi e accoglienza per i nostri turisti".