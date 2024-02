Una montagna di sabbia, in via di ultimazione gli interventi di ripascimento del litorale

Le spiagge di Misano Adriatico si preparano alla stagione estiva. Sono in corso gli interventi di difesa e ripascimento della costa per il ripristino dell’arenile, in particolare dagli effetti delle mareggiate invernali. Sono già stati portati a ripascimento circa 7.200 metri cubi di sabbia, distribuiti nelle zone in cui si verifica la maggiore erosione: al confine con il comune di Riccione, ai pennelli di Portoverde e nella zona nord di Portoverde.

A Misano Brasile la linea di battigia è stata riprofilata con lo scavo delle punte a ridosso delle scogliere, intervento che ha consentito di recuperare circa 5.000 metri cubi di sabbia. Di questi, una parte è stata destinata al ripascimento, mentre la restante è stata utilizzata per il rinforzo della duna e per ampliare lo specchio acqueo favorendo la circolazione idrodinamica.

Nelle prossime settimane è previsto, nei pennelli della zona sud, un ulteriore apporto di circa 6.000 metri cubi di sabbia proveniente da tratti di litorale in cui si accumulano i sedimenti. A questi interventi, realizzati dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale, si aggiunge la produzione e posa di circa 700 sacchi per la manutenzione della barriera nelle acque di Misano Sud e di oltre 900 sacchi per il ripristino del pennello sommerso nel tratto di barriera al confine con Riccione.

“Questi interventi, che vengono realizzati ogni anno, consentono di riprofilare la spiaggia, rendendola non solo più bella, ma anche più sicura e idonea alla balneazione, preservando la qualità del nostro turismo”, il commento del sindaco Fabrizio Piccioni.

“Ringraziamo la Regione per la grande sensibilità da sempre dimostrata nei confronti delle tematiche della costa – aggiunge l’assessore al demanio Manuela Tonini -. Con la Pasqua in programma tra poco più di un mese, le nostre spiagge saranno pronte per l’arrivo dei primi turisti”.