Ripetute violenze e stalking nei confronti della compagna, l'uomo finisce agli arresti

E' finito agli arresti domiciliari, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Rimini, un 31enne dell'alta Valmarecchia che dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'indagine, portata avanti dai carabinieri, era nata dalla denuncia sporta dalla compagna che si era rivolta ai militari dell'Arma raccontando di come il ragazzo da diversi mesi la maltrattava. La vittima, una 30enne del posto, nella sua denuncia ha ripercorso la vita d'inferno a cui il compagno l'aveva sottoposta con un susseguirsi di comportamenti vessatori, violenze e insulti poi culminati quando all'ennesimo scatto d'ira l'uomo l'aveva brutalmente percossa. Spaventata e volendo interrompere quella catena di violenze, la ragazza era fuggita dall'abitazione trovando rifugio da alcuni parenti per poi trovare il coraggio di chiedere aiuto ai carabinieri. Trovando riscontri nel racconto della vittima, i militari dell'Arma hanno relazionato al pubblico ministero la situazione di profonda paura in cui viveva la 30enne arrivando così all'emissione di un primo provvedimento cautelare che imponeva al 31enne l'allontanamento dall'abitazione il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il divieto anche di comunicare con la stessa. Nonostante questo, però, il ragazzo ha proseguito con la sua condotta ossessiva inondando di messaggi il telefonino della vittima e transitando continuamente sotto casa di lei provocandole un ulteriore stato d'ansia. La ragazza, quindi, si è rivolta nuovamente ai carabinieri che hanno nuovamente relazionato il pubblico ministero. Alla luce delle continue violazioni delle prescrizioni, il gip ha quindi aggravato la posizione del 31enne disponendo la misuta cautelare degli arresti domiciliari.