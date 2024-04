Dopo i lavori ai sottoservizi riprendono le asfaltature in diversi punti della città

Dopo la pausa invernale, sono ripresi nei giorni scorsi in diversi punti della città gli interventi per il ripristino di alcuni tratti di varie vie comunali dopo i lavori ai sottoservizi: le asfaltature si concluderanno indicativamente alla fine del mese di maggio. Fra le strade interessate dai lavori, le vie Bargellona (tra le vie San Vito e Tosi), Silvestro Lega, Giola, Santarcangelo-Bellaria (tra le vie Costa e SS9), Felsine, Europa, Parigi, Rughi, Ugo Braschi (tra la rotatoria con via Pozzolungo e la via Emilia), Mulini, Andrea Costa (tra la rotatoria con via Ugo Braschi e il piazzale Francolini), Mulini, Andrea Costa, dell’Industria, Verga, Giordano Bruno, Ancona, Urbino e Modena. Quando le strade saranno interessate di volta in volta dalla stesura dell’asfalto, entreranno in vigore il divieto di sosta, il restringimento della carreggiata e, dove necessario, il senso unico alternato.

Anche su gran parte di viale Mazzini sono iniziati i lavori di asfaltatura, che fino a giovedì 18 aprile comportano il divieto di transito per veicoli provenienti dalla via Emilia in direzione monte nel tratto compreso tra le vie Giordano Bruno e Ugo Braschi: per raggiungere il centro, sarà possibile immettersi via Pedrignone fino a raggiugere via Pascoli. L’intervento più rilevante all’incrocio con via Braschi sarà però eseguito in orario serale e notturno, così da arrecare minore impatto alla circolazione del traffico: dalle ore 22 di venerdì 19 alle ore 6 di sabato 20 aprile sarà chiuso al traffico il tratto di viale Mazzini compreso tra le vie IV Novembre/Cabina e Don Giovanni Verità; l’accesso all’area sarà comunque garantito ai residenti e ai mezzi di soccorso.

I lavori proseguiranno con una nuova fase di asfaltature da lunedì 22 a venerdì 26 aprile, che interesseranno tratti di via Tosi (tra le vie Mazzini e dell’Acero) e Mazzini (tra via Ugo Braschi e Tosi): dalle 7 alle 19 sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada, mentre il traffico sarà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, anche in questo caso con accesso garantito ai proprietari delle abitazioni.

“Dopo la prima tranche eseguita a novembre da Adrigas in alcune vie del centro, a Canonica, San Bartolo e San Vito, prende ora avvio la seconda fase di interventi di riasfaltatura a seguito della riqualificazione dei sottoservizi da parte di Hera” dichiara la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici, Pamela Fussi.

“Come già avevamo anticipato proprio in occasione dell’inizio dei primi interventi – conclude la vice sindaca Fussi – per il ripristino degli asfalti ammalorati a seguito dei lavori all’acquedotto si è infatti dovuto attendere diversi mesi per permettere il consolidamento e la sedimentazione delle opere”.