Ripreso perchè fumava nel pronto soccorso prende a calci l'auto della polizia

Un ragazzo 21enne, arrivato in pronto soccorso per delle cure, ha iniziato a dare in escandescenza danneggiando l'auto della polizia di Stato. Il ragazzo, dopo essere stato ripreso dal personale sanitario perchè stava fumando all'interno del nosocomio riminese, è uscito dalla struttura iniziando a prendere a calci il mezzo di servizio degli agenti in forza all'Infermi. Una vera e propria furia che ha provocato graffi, ammaccature e la rottura di uno degli specchietti. L'intervento di un agente ha placato il 21enne che è stato denunciato per danneggiamento aggravato.