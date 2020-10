Ripristinata la delimitazione dei banchi del mercato per favorire il distanziamento interpersonale

E’ in pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di Rimini un’ordinanza che integra le disposizioni e le misure da adottare sul fronte del contenimento della diffusione del Covid-19 nello svolgimento dell’attività nei mercati settimanali nel Comune di Rimini. A partire da mercoledì 28 ottobre infatti sarà ripristinato per gli operatori mercatali l’obbligo di perimetrazione dei posteggi, in modo tale da favorire e rendere più agevole il distanziamento tra i clienti e dunque favorire un accesso al banco nel rispetto delle norme ed evitando il rischio assembramenti. Nel dettaglio il posteggio deve essere allestito perimetrando l’area con un ingresso e un’uscita e al suo interno può essere presente nello stesso momento un cliente ogni due metri in modo da consentire il movimento in sicurezza all’interno del posteggio per la scelta dei prodotti. Dovrà comunque essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro nelle operazioni di vendita tra tutte le persone presenti all’interno del posteggio. La misura, già presente nella prima fase di sperimentazione dello svolgimento dei mercati, è stata reintrodotta su indicazione della Polizia Locale, a seguito dei controlli dai quali sono emerse situazioni di potenziale assembramento. Restano in vigore tutte le altre disposizioni e procedure igienico-sanitarie già in vigore, a partire dall’uso dei dispositivi di igienizzazione e di sanificazione e pulizia delle strutture.

