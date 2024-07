Ripristinato il decoro delle mura di cinta del vecchio cimitero dopo gli atti vandalici

Sono state ripristinate le condizioni di decoro delle mura di cinta del vecchio cimitero comunale lungo viale Giulio Cesare. Le mura erano state oggetto nel tempo di ripetuti atti vandalici e imbrattamenti e versavano in condizioni di degrado ormai da diversi anni. L’amministrazione ha affidato alla società in house Geat, manutentrice del patrimonio edilizio del Comune di Riccione, la pulizia delle mura di cinta. L’intervento, iniziato ieri, lunedì 15 luglio, è stato effettuato con una idropulitrice con acqua e sabbia. L’obiettivo del Comune di Riccione è preservare il decoro e la dignità di un luogo significativo per tutta la comunità, restituendo un ambiente rispettoso, pulito e ben curato per coloro che vi riposano.