Ripristinato il limite di velocità a 110 chilometri all'ora nel tratto bellariese della Ss16

L'Amministrazione Comunale rende nota la comunicazione ricevuta da Anas inerente al ripristino, a partire da sabato 1^ agosto, del limite di velocità pari a 110 km/h nel tratto della Statale 16 che insiste sul territorio di Bellaria Igea Marina; limite che, per ragioni di sicurezza, nell'ultimo anno era stato portato a 70 km/h. Il provvedimento di ripristino del precedente limite è coerente con quanto sempre comunicato in precedenza ed avviene in concomitanza con l'ormai prossima conclusione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza del manto stradale, condotti nelle ultime settimane.



Dal Sindaco Filippo Giorgetti “un ringraziamento ad Anas per la collaborazione, e per essere riusciti, in un percorso durato dodici mesi in un anno complicato, a portare a termine l’opera: importante per il volume dell’investimento e perché interessa una arteria chiave negli spostamenti sul nostro territorio. L’invito agli automobilisti, in vista di giornate che si preannunciano da bollino nero in fatto di traffico, vedi Notte Rosa e Ferragosto”, aggiunge e conclude il primo cittadino, “è quello di non abbassare la guardia quando si è al volante, prestando massima attenzione e rispettando il Codice della Strada.”

