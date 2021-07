Riqualificazione della viabilità, al via i lavori: il progetto su strade, piazze e parcheggi

Con i lavori in via Armellini, che hanno preso il via martedì, Coriano dà inizio al lavoro di riqualificazione della viabilità per il primo stralcio del 2021. A fine anno sono previsti ulteriori interventi di maggiore importo che vedrà interessare la riqualificazione di ulteriori strade, piazze e parcheggi. Per l’attuale intervento, con un totale di investimento di 565 mila euro sono stati programmati lavori nellestrade: via Armellini, va Ca' Cianci, via Europa, da P.zza Mula d'oro a via Levata, via Agello, da P.zza Mula d'oro a via Ripabianca, via Ausella, via Marago, via Moreta da via Fienili a Ospedaletto, via Bruscheto, con l’allargamento della stessa, via Ca' Re, via Ca' Fabbro, via Campo, via Della Repubblica; Parte di via Caduti di Nassiryia

Terminati i lavori in via Armellini e via Ca’ Cianci l'intervento passa alla frazione di Sant’Andrea in Besanigo con via della Repubblica, via Caduti di Nassirya e via Bruscheto.

"Come sempre abbiamo fatto in questi anni, anche in questo 2021 sono stati stanziate somme rilevanti per gli asfalti e per la messa in sicurezza della viabilità. Siamo perfettamente in linea con il programma che ci siamo dati all’inizio di questo mandato", afferma Roberto Bianchi, assessore ai Lavori Pubblici.

"Stiamo centrando l’obiettivo - sottolinea il sindaco Domenica Spinelli - avevamo un piano ambizioso, visto l’estensione del territorio e lo stato in cui erano le strade, ma nonostante tutte le difficoltà di questi ultimi anni sarà rispettato. Per questo un particolare merito va ai tecnici che hanno continuato con massimo impegno nella progettazione e nella programmazione degli interventi, anche quando non si avevano certezze per il futuro."