Riqualificazione di Spontricciolo, al via i lavori da 1,4 milioni di euro

E' iniziata la cantierizzazione propedeutica ai lavori di riqualificazione del quartiere Spontricciolo fra i Viali Aosta, Vercelli, Arona ed Alessandria” che prenderanno il via lunedì 17 gennaio. "Quando in questi anni abbiamo approvato e investito milioni di euro per riqualificare i nostri quartieri, dando l'avvio ad una fase di rinnovo generale per l'intera città, il momento della partenza dei lavori è stato per me una data molto importante - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Quindi è con grande soddisfazione che iniziamo questa nuova opera per il quartiere di Spontricciolo con un investimento complessivo di 1 milione e 430 mila euro. Il nostro obiettivo è quello di risolvere una situazione di trascuratezza delle strade e dei marciapiedi e abbattere le barriere architettoniche. Procediamo con lavorazioni inerenti anche alla parte dei sottoservizi (fogne bianche ed acquedotto) nonché la predisposizione di canalizzazioni per futuri servizi, quali la fibra ottica. Il proposito è di rendere Riccione una città sempre più moderna e vivibile, nuova nelle alberature e nell'impianto della pubblica illuminazione con nuove tecnologie a Led. E' un progetto nato e ideato all'interno del Settore Lavori pubblici del Comune di Riccione e la cosa mi rende particolarmente fiera e soddisfatta perché in questi anni di lavoro fianco al fianco, con i tecnici e i progettisti comunali, abbiamo compreso come una delle nostre fondamentali risorse sono proprio le competenze e le professionalità interne, che vanno coltivate e incoraggiate. Rinnovo quindi il mio ringraziamento a tutti i dipendenti e al dirigente Michele Bonito del settore Lavori Pubblici del comune di Riccione".

In particolare l’opera consiste in una profonda rigenerazione del quartiere di Spontricciolo, con il rifacimento dei marciapiedi, con l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche, e delle aiuole per filari di nuovi alberi tra i viali Aosta, Arona, Vercelli e Alessandria. I viali coinvolti dai lavori sono 18: Asti, Cuneo, Novara, Pinerolo, Biella, Arona, Mondovì, Saluzzo, Moncalieri, Casale, Domodossola, Rivoli, Verbania, Collegno, Valenza, Volpiano, Alessandria, Aosta. Le strade del quartiere “Spontricciolo” presentano dei marciapiedi di larghezza variabile e in alcune zone non sono presenti affatto. Lo stato dei marciapiedi, inoltre, si presenta spesso dissestato a causa della presenza di diverse tipologie di arbusti che nel tempo hanno sollevato la pavimentazione. La pavimentazione stradale nei viali Aosta, Vercelli, Alessandria, è stata oggetto di recente lavori di asfaltatura, mentre nella parte restante dei viali vi è la necessità di alcune bonifiche. Il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova rete costituita da nuovi cavidotti a predisposizione per la rete TLC, costituita esclusivamente da fibre ottiche, da posare nei viali Arona, Saluzzo, Casale e Alessandria. E' infine prevista la sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti al sodio con lampade al Led ai fini del risparmio energetico.