Riqualificazione di viale Bologna in chiave green: al via i lavori in primavera

Partiranno in primavera i lavori di riqualificazione di viale Bologna. La Giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto esecutivo del 1° Stralcio (1° lotto) della “Riqualificazione stradale di viale Bologna”, per il tratto compreso tra viale Emilia e P.zza XX Settembre, che comprende il rifacimento dei marciapiedi con l'abbattimento delle barriere architettoniche, dei sottoservizi e della rete fognaria, la realizzazione di una nuova pista ciclabile, la piantumazione di nuove alberature, dando continuità e collegamento con la riqualificazione stradale del tratto precedente di viale Finale Ligure già in esecuzione ed i successivi stralci previsti tra la zona mare, il Centro Sportivo e il parco della Resistenza.

I lavori saranno realizzati nell’ambito dello stanziamento dell’accordo quadro per la realizzazione di interventi manutentivi e messa in sicurezza di strade e spazi pubblici, approvato nel 2021. Il progetto per viale Bologna è stato realizzato dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Riccione e si è avvalso della consulenza tecnica di Geat per quanto riguarda la piantumazione delle nuove alberature. L’Amministrazione comunale investirà a copertura dell'opera 600.000. Il progetto, inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 22-24, poggia su un'elaborazione specifica per il piano delle alberature che parte da un'analisi dello stato di fatto e dall’esame dei principali caratteri ambientali del territorio. "Con la riqualificazione di viale Bologna diamo continuità ai lavori già messi in cantiere in viale Finale Ligure già in esecuzione ed i successivi stralci previsti tra la zona mare, il Centro Sportivo e il parco della Resistenza- ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici e all'Ambiente, Lea Ermeti -. In particolare per viale Bologna Abbiamo voluto dedicare uno studio apposito ed articolato al verde pubblico. I tecnici di Geat sono partiti delle specifiche caratteristiche di alcune piante sui fattori di stress dovuti all’ambiente urbano. In tale modo è stato individuato un elenco di specie arboree dotate di buona adattabilità e resistenza alle avversità che andranno a sostituire gli alberi malati. Le specie che sono state indicate dallo studio specialistico di Geat sono 14 e vanno dal frassino, all'acero, alla zelkova giapponese, al farinaccio, al carpino piramidale, al Ginko piramidale e ai bellissimi meli da fiore. Saranno messi a dimora oltre 110 nuove alberature. Il colpo d'occhio quando gli alberi si coloreranno dei fogliami autunnali sarà davvero di grande impatto così da trasformare l'intero viale in un giardino urbano".