Riqualificazione energetica e restyling, 600 mila euro per la scuola primaria Rodari

Con l’installazione delle scritte“Scuola Rodari” e “Palestra Rodari” si è concluso un importante intervento di riqualificazione energetica e restyling del plesso scolastico Gianni Rodari di via Quagliati. La “scuola rossa” è stato oggetto di un profondo intervento di miglioramento energetico, che ha richiesto di suddividere il cantiere tra l’estate 2019 e l’estate 2020. Tra gli interventi principali, la realizzazione di un cappotto termico sull’intero complesso, compreso la palestra e spogliatoi, la sostituzione degli infissi più datati, l’isolamento della copertura della scuola e degli spogliatoi della palestra, la sostituzione della caldaia e delle linee di riscaldamento, l’installazione di valvole termostatiche sui radiatori della scuola e sostituzione degli areotermi della palestra, la sostituzione di tutti i controsoffitti interni, scuola, palestra e spogliatoi. È stato inoltre realizzato un impianto fotovoltaico da circa 10 kWp. Oltre agli aspetti funzionali, la scuola è stato oggetto di un progetto di restyling complessivo, con nuova tinteggiatura e lettering.

Questa mattina, la consegna dei lavori, è stata l’occasione per un momento di festa, nel rispetto delle norme anti covid, insieme all’assessore ai servizi educativi Mattia Morolli, le insegnanti, e i piccoli studenti della scuola. L’intero progetto, seguito dall’ing. Omar Volanti di Anthea S.r.l., esperto Casa Clima, è stato finanziato e realizzato da Anthea S.r.l. nell’ambito della gestione in global service dei fabbricati comunali. L’intervento, dell’importo di circa 600'000 euro, ha ottenuto i finanziamenti POR-FESR, della Regione Emilia Romagna, e Conto Termico 2.0, che garantiranno, assieme ai futuri risparmi energetici, la sostenibilità del piano economico finanziario.

“E’ Il miglior modo possibile – spiega Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini – per festeggiare il centenario del grande Gianni Rodari. Frutto di un percorso condiviso con insegnati e genitori, con i quali ci siamo confrontati, discusso e condiviso problemi e soluzioni. Solo l’ultimo dei percorsi di rigenerazione che ha rivoluzionato in questi dieci anni il patrimonio scolastico riminese.Tra nuove realizzazioni – come le Montessori e le prossime Ferrari – e riqualificazione, la scuola rappresenta certamente uno tra i principali aspetti del cambiamento infrastrutturale di Rimini. Grazie allo staff di Anthea, agli uffici comunali , ai dirigenti scolastici, alle famiglie e al personale. È grazie a tutti loro se questo intervento di ammodernamento si è trasformato in un progetto condiviso e partecipato da tutta la nostra comunità, dentro e fuori la scuola”.