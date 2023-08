Riqualificazione energetica della Scuola Primaria “San Salvatore”, l’intervento già iniziato

E’ iniziato da qualche giorno l’intervento, approvato dalla giunta comunale, per il progetto di riqualificazione energetica della Scuola Primaria “San Salvatore”. Un intervento sviluppato e redatto dai tecnici di Anthea, nell’ambito dell’Accordo Quadro e nel rispetto del Disciplinare tecnico-economico di esecuzione. Il progetto, che rientra nel servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio comunale, è finalizzato alla riqualificazione energetica dell’edificio scolastico della Scuola Primaria “San Salvatore”, per ridurre i consumi di energia elettrica e gas dell’immobile.

In particolare è prevista la realizzazione di un sistema d’isolamento termico a cappotto esterno, la sostituzione degli attuali infissi esterni e la sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi LED. Verranno altresì sostituiti gli impianti di riscaldamento e di trattamento dell’acqua. Azioni che prevedono una diminuzione dei consumi calcolati in regime tailored rating, pari a circa 3541 smc di gas metano l’anno e di energia elettrica da rete di 8419 kWhe l’anno. Si eviterà così di emettere in atmosfera circa 13 Kg/m2/anno di CO2.

Per tale progetto è previsto un investimento di circa 250 mila euro, con un risparmio annuo - a partire dal 2023 - di circa 6.240 euro. Un risparmio che è dovuto al minor acquisto di energia elettrica e al minor acquisto del gas naturale. L’intervento, inoltre sarà finanziato anche dagli incentivi legati al conto termico, per un importo di circa 185 mila euro e consentirà ad Anthea di rientrare dall’investimento entro la decorrenza dei rapporti contrattuali in vigore. I lavori, che sono già iniziati, finiranno per la parte più importante entro l'avvio dell’anno scolastico, con la sola prosecuzione degli interventi meno impattanti, che si concluderanno definitivamente entro la fine dell’anno.