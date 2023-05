Dopo i lavori di riqualificazione inaugurata la piazzetta, nuovo look all'ingresso del Circolo velico

Durante la giornata di domenica (7 maggio) è stata inaugurata la nuova piazzetta sul lungo mare di Torre Pedrera. Al taglio del nastro hanno voluto prendere parte il sindaco Jamil Sadegholvaad e gli assessori Anna Montini e Mattia Morolli. Un progetto che va a completamento del più ampio intervento di “Riqualificazione urbana e ambientale e di recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell'area turistica”, recentemente realizzato a Rimini Nord.

Il progetto in particolare si riferisce alla riqualificazione urbana e ambientale dell’accesso al circolo velico di Torre Pedrera a Rimini, mediante la sistemazione di un’area delle dimensioni di circa 65 metri, per una profondità di circa 6 metri. L’obiettivo era quello di realizzare la trasformazione in un nuovo slargo caratterizzato dal paesaggio dunale, in linea con quelli già realizzati all’interno del progetto di riqualificazione più generale del lungomare. Un’idea in linea con l’identità dei luoghi e delle storie che hanno popolato il lungomare nord.