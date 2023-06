Riqualificazione della rete stradale nelle frazioni, previsti interventi anche a marciapiedi e fognature

Partiti e programmati per le prossime settimane diversi interventi di asfaltatura e riqualificazione della rete stradale nelle frazioni di Coriano. Dopo la conclusione dei lavori di asfaltatura in via Moreta, a Ospedaletto, e in via Ausella a Cerasolo, sono in corso, sempre a Cerasolo in via del Sole lavori di sistemazione ai marciapiedi e alla fognatura bianca, seguirà l’asfaltatura fino ad arrivare in corrispondenza della rotatoria con le vie Monte Pirolo e La Pastora. Calendarizzata inoltre per la prossima settimana la sistemazione dei marciapiedi ammalorati di via delle Rose e di via Berlinguer. Interventi propedeutici al piano asfalti programmato dall’amministrazione comunale e che partirà a breve.

Per un importo di oltre 57mila euro, a carico del Consorzio di Bonifica e un contributo pari al 10% erogato dal Comune, la giunta comunale ha inoltre deliberato il protocollo d’intesa per l’anno 2023 con il Consorzio di Bonifica relativo alla manutenzione straordinaria di due strade vicinali a uso pubblico, via Canneto, nella frazione di Cavallino e via delle Querce, a Mulazzano. Tempi di intervento luglio o settembre. In base a un protocollo d’intesa, a valenza triennale 2021-2022-2023 e siglato con il Comune, il Consorzio di Bonifica progetta e finanzia interventi alle strade vicinali, rilevanti dal punto di vista della rete viaria minore in quanto garantiscono l’accessibilità capillare nel territorio comunale e rappresentano un supporto alle attività produttive degli operatori agricoli e, in generale, della vita dei residenti. Nel dettaglio per via Canneto e via delle Querce lunghe complessivamente due chilometri, verranno eseguiti interventi di fresatura della pavimentazione stradale, realizzati nuovi asfalti, risagomati i fossi con messa in quota o rialzamento dei chiusini.

“Ogni anno interveniamo in frazioni diverse – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi – con lavori puntuali e programmati. Il territorio è vasto, si estende lungo 49 chilometri quadrati, dopo l’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale siamo pronti per partire con una ulteriore fase di lavoro al piano delle asfaltature”.