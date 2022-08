Rischia di annegare dopo l'uscita con il pedalò, un giovane ricoverato in ospedale

Attimi concitati nel pomeriggio di venerdì (26 agosto) di fronte al Bagno Bibi, a Bellaria Igea Marina, dove un ragazzo di 27 anni ha rischiato di annegare. Il giovane era uscito in mare con il pedalò, in compagnia di altre persone. Il gruppo ha poi fatto rientro con il pattino, con a bordo il 27enne che aveva ingerito parecchia acqua e non si sentiva bene. Richiesto l’intervento dei soccorsi, il ragazzo è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni sono da monitorare ma non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 oltre all’auto medicalizzata.