Rischia di essere risucchiato dalla corrente di risacca, la Capitaneria di Porto mette in salvo un 50enne

Ha rischiato di essere risucchiato dalla corrente di risacca ma alla fine c'è stato il lieto fine. Recuperato tra gli scogli a Cattolica un 50enne che a causa della risacca non riusciva più a rientrare a riva. Soccorso e salvataggio effettuato a cura del battello veloce della Capitaneria di Porto di Riccione in pattugliamento nel tratto tra Riccione e Cattolica. Il fatto è accaduto vicino alla scogliera di Cattolica dove di trova il ristorante Gente di mare.

La corrente di risacca, in inglese rip current, è una pericolosa corrente stretta e incanalata che si verifica in prossimità di spiagge sabbiose e moli, non molto distante dalla riva. Parte dalla costa e si muove verso il mare aperto perpendicolarmente o formando un angolo acuto rispetto alla costa stessa. Una corrente di risacca viaggia perciò in direzione opposta alle normali correnti. Gli esperti spiegano che non sono tanto le sue dimensioni a preoccupare, quanto la velocità della corrente marina che risucchia letteralmente i bagnanti verso il mare.