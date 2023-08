Riscossa di Ferragosto al last minute. "Prenotazioni all'ultimo, ma abbiamo retto. Settembre: buoni trend"

Prenotazioni sempre più sotto data. Con telefonate al last minute. Ma alla fine la riscossa di Ferragosto c’è stata. Anche se sulla stagione estiva resta ancora un gap da recuperare sicuramente rispetto al 2019 pre Covid, ma anche rispetto ai dati del 2022. Perché dopo giugno, anche luglio presenterà ancora un ritardo in chiave di presenze che non è stato recuperato, complici svariati fattori. Dai segni, anche sul fronte della comunicazione, lasciati dall’alluvione alle difficoltà economiche che stanno colpendo molte famiglie italiane complice l’inflazione. A fare il punto della situazione è Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera.

Presidente Carasso, alla fine seppure all’ultimo secondo il Ferragosto riminese è stato da “pienino”?

“Secondo i dati da noi raccolti, facendo riferimento alla piattaforma con i numeri reali in arrivo dai gestionali di 55 hotel a 3 e 4 stelle di Rimini città, il rush finale ci ha portato ad avere camere occupate per il 90%. Parliamo di 55 hotel, è un dato non assoluto, ma comunque significativo. La notte del 14 su 15 agosto ha visto un rincorrersi di telefonate e prenotazioni anche all’ultimo minuto, ma questo accadeva già anche nel passato”.

La Regione ha diffuso i dati di giugno con un -7% di presenze in provincia, cosa dobbiamo attenderci dal bilancio consuntivo di luglio?

“Parlo di Rimini città, dove c’è il polso migliore della situazione, e con tutta probabilità registreremo ancora un ritardo, che sarà però tuttavia contenuto: si immagina sul 3-4%, diciamo che la città però si è salvata meglio rispetto alle altre località perché hanno inciso nel contenimento i grandi eventi, penso ad esempio i campionati di ballo che hanno portato persone per due settimane”.

Poi a cavallo tra luglio e agosto qualcosa pare non aver funzionato. E’ una sensazione diffusa?

“Sicuramente a cavallo tra luglio e agosto abbiamo registrato delle criticità. Poi a partire dal 4/5 agosto la situazione è andata man mano migliorando. E adesso per la volata finale di agosto la situazione sembra molto in miglioramento, anche se le chiamate continuano ad arrivare all’ultimo: anche per le conferme in vista del Meeting. Agosto avrà un gap alla fine paragonabile a luglio”.

E invece cosa accadrà per settembre?

“Per settembre invece siamo molto fiduciosi e confidiamo di vedere numeri in crescita rispetto allo scorso anno. Un dato significativo è che sarà il mese degli stranieri: vediamo ottimi trend dall’estero, non solo con arrivi da Germania, Austria, Svizzera, Belgio e Olanda ma saranno pieni anche i voli in arrivo da Polonia e Ungheria. Poi ci sarà la MotoGp, gli eventi del palaCongressi, settembre può essere sopra al 2022: per questo invitiamo non solo le strutture ricettive, ma anche tutti gli operatori e i bagnini a mantenere le attività a pieno regime per tutto il mese”.