Risistemate le rastrelliere sbullonate, l’assessora Gabellini: “Chi assiste ad atti simili, segnali alle forze dell’ordine”

Di nuovo riposizionate le rastrelliere di via Volta, più volte spostate dalla sede nonostante fossero imbullonate all'asfalto. L’ultimo episodio, domenica scorsa, quando sono state ritrovare dalla parte opposta della strada, inutilizzabili.

“Evidentemente c’è qualcuno che ritiene di arrogarsi il diritto di poter danneggiare e modificare a proprio piacimento l'arredo urbano – commenta l’Assessora alla polizia municipale Claudia Gabellini -. All’ennesimo spostamento illecito, siamo convinti che non si tratti più di una ragazzata bensì di una mancanza di civiltà e di sensibilità a dispetto di quei tanti utenti che scelgono di utilizzare la bicicletta (mezzo che spesso viene usato anche da chi non ha la patente o da genitori con bambini molto piccoli). Per la terza volta, il nostro operaio comunale, con la grandissima pazienza e abnegazione che lo contraddistingue, ha dovuto di nuovo lavorare per rispostare e riposizionare le rastrelliere nella loro sede dall'altra parte della strada, fissarle nuovamente a terra per evitare che qualche incivile ritenti di rimuoverle e mettere i divieti di sosta”. E ancora: “Ci rivolgiamo a tutti, cittadini e cittadine in primis, chiedendo di essere animati di maggiore spirito di convivenza civile e rispetto della cosa pubblica evitando all’Amministrazione comunale lavoro inutile che ricade sull’intera comunità e di dover prendere seri provvedimenti per le trasgressioni denunciate. Chiediamo inoltre collaborazione, invitando a segnalare alle forze dell’ordine qualunque dettaglio che possa essere utile all’individuazione degli autori di tali atti illeciti”.