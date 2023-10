Turismo sempre più inclusivo e accessibile, in arrivo risorse per le imprese della riviera

Si è svolto lunedì mattina a Palazzo del Turismo l’incontro pubblico di presentazione del progetto “In Emilia Romagna c'è una vacanza per me”. Iniziativa promossa dalla Regione e con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità, nel contesto della quale è stato stanziato un budget di 1 milione e 760mila euro: risorse destinate alla riviera emiliano-romagnola per favorire il turismo accessibile, i servizi e le strutture che decideranno di occuparsi di questo segmento turistico.

Un’opportunità preziosa per scoprire le opportunità che riguardano Bellaria Igea Marina, a cui hanno preso parte, tra gli altri, le rappresentanze locali di Federalberghi Aia, Confesercenti e Cooperativa Bar di Spiaggia, oltre che Fondazione Verdeblu, il personale Iat di Bellaria Igea Marina e operatori privati del settore ricettivo.

Aperto dai saluti del sindaco Filippo Giorgetti, l’incontro odierno ha visto poi gli interventi della coordinatrice del progetto Maura Mingozzi, di Leris Fantini del Cerpa - Centro europeo di ricerca e promozione dell'accessibilità, della direttrice di Visit Romagna Chiara Astolfi e della dirigente comunale Gestione del Territorio Adele Mancini.