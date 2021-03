Risparmio energetico e ambiente, anche Misano aderisce a "M'illumino di meno"

I piccoli gesti possono cambiare il mondo e dare il via alle grandi rivoluzioni. E’ con questa convinzione che Misano Adriatico aderirà domani alla giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili “M’Illumino di Meno”, lanciata nel 2005 da Caterpillar e Radio 2, e all’Earth Hour 2021, iniziativa promossa da WWF in programma sabato alle 20:30.

Nella serata di venerdì e in quella di sabato l’illuminazione del palazzo comunale verrà spenta, per testimoniare l’importanza del risparmio energetico. Un cambiamento necessario, che l’amministrazione comunale intende perseguire in maniera attiva con un progetto di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione che porterà Misano Adriatico ad essere un Comune “Full Led”. Il progetto, che vedrà il completamento entro l’estate, porterà all’installazione di oltre 5mila nuovi apparecchi illuminanti e all’utilizzo di energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili grazie alla certificazione "GO" fornita da Hera Luce. Il risparmio energetico stimato è di 287 tonnellate di petrolio (TEP) e 619 tonnellate di CO2 all'anno.