Rissa a Marina Centro, il titolare del pub: "Intervenuto per aiutare negoziante che era stato rapinato"

Emergono nuovi dettagli sulla rissa a bastonate che, venerdì sera, è andata in scena lungo viale Vespucci a Rimini. A raccontare i retroscena è Nabil Najmi, titolare del pub El Amir Vip a Marina Centro, intervenuto per difendere il titolare del minimarket a fianco del suo locale preso di mira da una baby gang. "Erano sei o sette ragazzini tutti africani - spiega Najmi - che hanno circondato il negozio iniziando a depredarlo". A sparire è stata la frutta dalle cassette e le birre dagli espositori e, quando il titolare del minimarket si è accorto di quanto stava accadendo ha cercato di allontanarli ma questi si sono ribellati. "I ragazzini - prosegue il proprietario del pub - hanno aggredito la moglie del bengalese buttandola a terra ed è stato a questo punto che si è scatenato il parapiglia. Il negoziante ha afferrato un bastone di legno per allontanare i malviventi che, per tutta risposta, hanno cercato di picchiarlo. Sono intervenuto anche io sia per difendere il bengalese che per salvaguardare i vetri della mia attività che, nel caos, rischiavano di andare in frantumi. E' stato a questo punto che, i malviventi, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce mentre chiedevamo l'intervento delle forze dell'ordine".

"Sono diversi anni che mando avanti questo locale - prosegue Najmi - e ogni estate è sempre peggio. Noi lavoriamo con gente perbene, non abbiamo mai avuto problemi ma adesso è sempre peggio. Da tempo tutte le attività di viale Vespucci sono assediate da ragazzini violenti, sbandati e ubriachi che molestano i clienti e cercano di rubare la merce esposta. Tutti i fine settimana, per evitare guai, devo prendere il personale della sicurezza e pagarlo di tasca mia ed evitare problemi ai miei clienti. Marina Centro è diventata un far west".