Rissa alla Vecchia Pescheria, il Questore chiude una cantinetta

Arriva la stangata del Questore di Rimini per il locale dove, venerdì scorso, si era scatenata una violenta zuffa tra clienti e dipendenti con tanto di lancio di sedie tra i banchi della Vecchia Pescheria. Al termine degli accertamenti da parte degli inquirenti della polizia di Stato, la cantinetta si è vista sospendere la licenza per 15 giorni sulla base dell'articolo 100 del Tulps in quanto "l'esercizio costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini". Il Questore De Cicco, nelle 7 pagine dell'ordinanza, sottolinea come la rissa abbia creato un significativo allarme sociale in città e il provvedimento "si inquadra in un’articolata strategia volta a innalzare il livello di sicurezza urbana di Rimini, incentrata sulla rimozione di quei fattori e condizioni suscettibili di trasformarsi in fenomeni rilevanti sotto il profilo della criminalità e della sicurezza pubblica". Secondo quanto emerso, a scatenare il parapiglia sarebbero stati alcuni giovani di nazionalità albanese tutti identificati dagli investigatori della Mobile. La sospensione è stata notificata al locale nel pomeriggio di giovedì e, già nella serata stessa, il personale della polizia di Stato ha tenuto monitorata la zona e nonostante il coprifuoco sono stati notati diversi giovani stazionare tra i banchi della Vecchia Pescheria dopo l'orario consentito. Alla vista dei lampeggianti, però, si è scatenato il fuggi fuggi generale e ad essere bloccati dalle divise sono stati solo due ragazzi riminesi di 22 e 20 anni entrambi ubriachi. Identificati dagli agenti, avrebbero contestato il controllo che a loro dire "limitava la libertà di muoversi". Nonostante il tentativo di difesa, tutti e due sono stati sanzionati per la violazione del coprifuoco.