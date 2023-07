Rissa fuori dalla discoteca, l'imprenditore a bordo della McLaren: "Mi hanno picchiato fino a farmi svenire"

Emergono nuovi dettagli su quanto accaduto all'alba di domenica scorsa nel parcheggio della discoteca Villa delle Rose di Misano dove, un imprenditore 50enne di San Marino, ha investito un ragazzo con la sua McLaren per poi fuggire a tutta velocità. Un parapiglia che è stato filmato coi cellulari e il video, dove si vedono dei giovani assaltare la supercar, ha fatto il giro del web. A rimanere a terra, con diverse fratture e una prognosi di 20 giorni, è stato un albanese 38enne che ha sporto denuncia nei confronti del sammarinese ma quest'ultimo ha raccontato una versione diversa sulla dinamica. Secondo il 50enne, infatti, all'uscita del locale ci sarebbe stata una violenta rissa con lui che è finito nel mezzo. Aggredito e picchiato, l'uomo ha spiegato di essere svenuto per le percosse e una volta ripresosi terrorizzato per quanto accaduto ha solo pensato di raggiungere la sua vettura per chiudersi nell'abitacolo e scappare.

E' a questo punto che inizia la registrazione video poi diffusa sui social network in cui si vedono almeno 5 ragazzi che prendono a calci e pugni la carrozzeria della McLaren con uno di questi che, addirittura, salta sul tettuccio dell'auto. Il bolide, quindi, parte a tutta velocità con il 38enne rimasto ferito che viene caricato sul cofano per diversi metri e poi scaraventato a terra mentre la supercar prosegue la sua corsa per uscire dal parcheggio della discoteca. Lo stesso imprenditore è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari per le lesioni riportate e, nei prossimi giorni, è pronto a sua volta a sporgere denuncia per quanto successo.

Secondo quanto emerso, proprio a causa della rissa scoppiata all'uscita della Villa delle Rose ci sarebbero altri feriti finiti in ospedale per le cure del caso tanto che sul posto erano intervenute ben 3 ambulanze del 118. Al momento, tuttavia, non è stato ancora possibile ricostruire cosa abbia innescato il tafferuglio e su questo fronte stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Riccione.