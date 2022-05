Rissa e coltellate nel centro storico, il Questore valuta provvedimenti per i locali

Feroce rissa nel centro storico di Rimini nella notte tra sabato e domenica con un 20enne rimasto ferito da una lama che lo ha raggiunto alle mani e al volto. Il caos è scoppiato verso le 3.40 quando un gruppo di 8 giovani, 6 maschi e 2 femmine alcuni di origini albanesi, ha iniziato a discutere animatamente all'incrocio tra le vie Bonsi e Cairoli. All'improvviso uno dei giovani, a petto nudo, ha iniziato a inseguire l'avversario che ha tentato di scappare ma è stato raggiunto mentre cercava di ripararsi tra le auto in sosta. Sono iniziati a volare calci e pugni mentre gli altri, che assistevano alla scena, hanno urlato per cercare di dividerli. Nel caos è spuntato un coltellino che ha ferito il 20enne mentre l'aggressore si è allontanato insieme a un altro ragazzo. Gli altri componenti del gruppo hanno portato l'amico sanguinante fino all'inizio di piazza Malatesta dove è stato richiesto l'intervento del 118. I sanitari sono arrivati con l'ambulanza e, dopo aver medicato il giovane, lo hanno portato in pronto soccorso ma le ferite non erano tali da impensierire i sanitari. Nel frattempo, allertate dai residenti buttati giù dal letto dalle urla, sono intervenute sul posto le Volanti della Polizia di stato con gli agenti che hanno battuto il centro storico alla ricerca del feritore. Secondo quanto emerso, 3 giovani sono stati denunciati a piede libero per rissa e al momento il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro starebbe valutando dei provvedimenti da prendere nei confronti dei locali della movida.