I festeggiamenti troppo animati per la vittoria dell'Italia gli costano un processo per lesioni

I festeggiamenti troppo animati per la vittoria dell'Italia contro la Turchia, nell'estate del 2021, sono costati il processo a un riccionese 45enne che avrebbe spedito in ospedale un cervese 20enne con una testata al volto che gli è valsa una imputazione per lesioni aggravate. Comparso davanti al gup e difeso dall'avvocato Raffaele Moretti, il presunto aggressore ha scelto il rito abbreviato condizionato all'ascolto di un testimone della difesa con il processo che si aprirà il prossimo 20 aprile presso il Tribunale di Ravenna e con la vittima che si è costituita parte civile. La vicenda risale al 6 giugno del 2021 quando, sui maxischermi, era in corso Italia-Turchia con gli azzurri che si erano aggiudicati il match con un secco 3 a 0.

Fu un tripudio, antipasto di quello che sarebbe successo di lì a poco quando la nostra nazionale vinse il torneo, e quel giorno il riccionese aveva deciso di trascorrerlo con la famiglia e gli amici sulla spiaggia di Cervia. Finita la partita, alcuni giovani vicini di ombrellone del 45enne avevano iniziato a festeggiare in maniera estremamente calorosa tanto che, urla e applausi, avevano svegliato la figlia dell'uomo che all'epoca aveva pochi mesi e che dormiva tranquillamente nel passeggino. Spaurita per i forti rumori, la piccola aveva iniziato a piangere disperatamente e il riccionese aveva chiesto al gruppo di ragazzi di moderarsi. Ne era nato un animato battibecco e, come spesso succede in questi casi, il 20enne aveva alzato ulteriormente i toni della discussione tanto che il 45enne avrebbe deciso di affrontarlo. Fattosi sotto al ragazzo, l'uomo aveva fatto partire una testata in faccia al giovane che si era ritrovato a terra sanguinante con il naso rotto e due incisivi saltati tanto da rendersi necessario il trasporto in pronto soccorso per essere medicato.