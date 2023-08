Rissa fuori dalla discoteca e un'aggressione in zona porto, Ferragosto agitato a Riccione

Ferragosto agitato a Riccione dove, nella notte tra lunedì e martedì, sono stati diversi gli episodi che hanno richiesto l'intervento delle pattuglie dei carabinieri schierate nella Perla Verde. Oltre ad alcune animate scaramucce, avvenute per lo più nei pressi dei locali della movida e innescate dal troppo alcol ingurgitato dai protagonisti, i militari dell'Arma sono dovuti intervenire per una rissa scoppiata nei pressi di una discoteca della collina. Un gruppo di giovani ha iniziato a picchiarsi ma l'arrivo delle pattuglie dei carabinieri ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Identificati i partecipanti, questi sono stati denunciati per rissa.

Più grave l'aggressione che, intorno alle 2.30, si è consumata nella zona del porto di Riccione. Dai primi riscontri un 50enne, che si trovava nei pressi della pista ciclabile di viale Milano, sarebbe stato picchiato pesantemente riportando un trauma cranico che ha reso necessario l'intervento del 118 e il trasferimento del ferito al "Bufalini" di Cesena dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Intervenuti i carabinieri, degli aggressori non è stata trovata traccia e sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto con gli inquirenti dell'Arma che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti.