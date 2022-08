La grigliata tra amici finisce in rissa per un furto durante il barbecue

Si è conclusa con una rissa la grigliata che, nella notte tra martedì e mercoledì, tre persone tutte già note alle forze dell'ordine avevano organizzato in un parco pubblico di Riccione nella zona nei pressi della chiesa di San Lorenzo. Ad accendere gli animi, intorno alla mezzanotte, sarebbe stata la sparizione di un borsello contenente del denaro ai danni del più anziano della compagnia. L'uomo, che si trovava al barbecue insieme al nipote, ha puntato il dito contro un moldavo 24enne accusandolo di essere l'autore del furto e la discussione si è accesa sempre più. Il presunto ladro ha cercato di fare di tutto per discolparsi ma, alla fine, zio e nipote sono passati dalle parole ai fatti iniziando a picchiare il 24enne e dopo avergli sottratto il cellulare hanno chiamato il 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri. L'arrivo di una pattuglia dell'Arma ha evitato un ulteriore pestaggio ai danni del 24enne che, però, a sua volta ha iniziato a prendersela con le divise protestando la sua innocenza tanto che alla fine è stato arrestato per resistenza e portato in caserma dove è risultato essere una vecchia conoscenza per reati analoghi. Processato mercoledì mattina con rito abbreviato, il giudice ha convalidato il fermo del ragazzo difeso dall'avvocato Sonia Giulianelli per poi assolverlo dall'accusa di rapina impropria e condannarlo a 4 mesi commutati con l'obbligo di firma per la resistenza.