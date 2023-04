Rissa in piazza Cavour, individuato ed arrestato uno dei presunti picchiatori

Ha un nome e un volto uno dei due picchiatori che, la notte dello scorso 26 marzo, hanno aggredito altrettanti 50enni in piazza Cavour a Rimini per rapinarli. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare un peruviano 28enne, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, arrestato per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip. Ad incastrare il giovane sono state le immagini delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano il centro storico e, in particolare, la zona della movida nei pressi delle cantinette della Vecchia Pescheria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti dell'Arma, quella notte le vittime avevano avuto una discussione con un gruppo di giovani stranieri quando erano state circondate e aggredite con calci e pugni infierendo su di loro anche quando si trovavano oramai a terra. Dopo l'aggressione il 28enne si era quindi impossessato degli smartphone per poi fuggire insieme agli altri componenti della banda mentre, i passanti, avevano dato l'allarme facendo accorrere l'ambulanza del 118 e i carabinieri.

Secondo le indagini dell'Arma, il peruviano arrestato sarebbe il leader del gruppo di stranieri i cui componenti sono ancora in fase di identificazione con gli investigatori che stanno passando al setaccio tutte le immagini delle telecamere del centro storico. Nell'ordinanza di custodia cautelare il gip ha ravvisato condotte estremamente gravi per il 28enne, già finito nei guai per atti violenti contro i parenti, ritenendolo capace di reiterare reati della stessa specie a cui "può trovare un freno solo l'applicazione del provvedimento cautelare in carcere".

Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri sono andati a prelevarlo per portarlo in caserma dove, al termine delle pratiche di rito, è stato poi trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Sono in corso ulteriori indagini per dare un nome a tutti i componenti della banda di sudamericani che, quella sera, ha partecipato all'aggressione nel centro storico.