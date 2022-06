Rissa e lancio di bottiglie in discoteca, due neo maggiorenni finiscono al pronto soccorso

Notte agitata, quella tra venerdì e sabato, in una discoteca di Riccione dove è scoppiata una rissa tra ragazzini conclusa con due neo maggiorenni finiti al pronto soccorso. Secondo quanto emerso un gruppo di giovani e giovanissimi, tutti di origini magrebine, ha iniziato a discutere animatamente. Gli animi si sono surriscaldati sempre più fino a quando sono iniziate a volare mani e bottiglie. L’intervento del personale della sicurezza e dei carabinieri, che allertati del tafferuglio sono accorsi nel locale, ha evitato il peggio e alla fina la situazione è tornata sotto controllo. I due feriti, entrambi di nazionalità marocchina, sono stati portati in pronto soccorso per le ferite riportate e poi dimessi con una prognosi di una settimana a testa.