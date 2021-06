Volano schiaffi e pugni nel pub, un ferito costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso

Notte agitata sul lungomare di Rimini per un violento tafferuglio scoppiato nei pressi di un locale a ridosso di piazzale Benedetto Croce con uno dei partecipanti rimasto ferito alla testa e costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Gli animi si sono surriscaldati intorno alle 2.15 di martedì quando, per cause ancora in corso di accertamento, è nata una zuffa tra più persone con calci e pugni che ha fatto scattare l'allarme. Sul lungomare sono accorse le Volanti della polizia di Stato ma, alla vista dei lampeggianti, i facinorosi sono scappati lasciando a terra un ferito. Il ragazzo, che presentava una ferita lacerocontusa alla testa, è stato soccorso dal personale della Questura che ha fatto intervenire un'ambulanza del 118. Il giovane è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'Infermi per le cure del caso. Sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti della polizia di Stato per identificare i partecipanti e ricostruire quanto accaduto.