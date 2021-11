Rissa tra paninari e avventori fuori dalla discoteca, individuati tutti i partecipanti

Al termine di una serie di indagini i carabinieri della Stazione di Misano hanno identificato tutti i partecipanti alla rissa che, lo scorso 8 agosto, si era scatenata fuori da una discoteca del comune. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il prologo della scazzottata era avvenuto all'interno del locale quando per futili motivi tre giovani turisti, un 19enne marocchino, un 18enne di Voghera e un 23enne senegalese avevano iniziato a discutere con due italiani di 43 e 35 anni, questi ultimi paninari che avevano le loro attività nei pressi del parcheggio. L'alterco si era poi spostato all'esterno della discoteca dove, dalle parole, si è passato ai fatti con una scazzottata generale interrotta dall'arrivo dei carabinieri. Alla vista dei lampeggianti, tuttavia, il quintetto era fuggito a gambe levate per poi riapparire al pronto soccorso di Rimini dove i feriti erano stati refertati per delle lesioni di media gravità. Tutti i partecipanti sono stati denunciati a piede libero per rissa.