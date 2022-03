Ristorante in fiamme, si sospetta il dolo. Il titolare aveva avuto guai simili nello stesso locale

E' scoppiato intorno alle 23 di domenica l'incendio che ha causato seri danni a un ristorante di Misano e sulla cui natura si sospetta il dolo. Le fiamme si sono sprigionate all'interno del locale sulla via Litoranea nord, al momento chiuso al pubblico, e hanno interessato gli arredi e parte dell'impianto di condizionamento. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con tre mezzi e il personale del 115 ha lavorato fino a quasi l'1 prima di spegnere il rogo. Secondo quanto emerso, l'impianto elettrico era staccato e il ristorante era chiuso da alcuni giorni. Circa un due settimane fa, nello stesso locale, si era verificato un incendio analogo. In via Litoranea nord sono intervenuti i carabinieri che, oltre ad accertare la natura di questo rogo, stanno indagando anche su quello predente.