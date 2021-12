Nel ristorante-bottega gli ingredienti dei piatti del menù si portano a casa

Nasce a Rimini "Verde da Gambon" un nuovo concetto di ristorazione con taglio internazionale per offrire dalla colazione all'aperitivo, un servizio in tredici ore di apertura continua ogni giorno. Il pranzo, la merenda, ogni pasto è semplice e leggero, per permettere al cliente anche più visite nella settimana.

La trattoria storica "da Gambon" è stata ristrutturata e resa ancora più accogliente. Limitando il più possibile l’acquisto di materiale nuovo si è preferito ridare vita ad oggetti già con una propria storia. La filosofia sposa l’importanza delle origini e dell’essenziale, ridando valore alla autenticità.

Verde nasce dall’idea di rivalorizzare la semplicità e genuinità di una cucina sana, equilibrata e stagionale.

All'interno di Verde si trova anche una piccola bottega con la rivendita degli ingredienti utilizzati per le preparazioni: le farine ai grani antichi, i vini biologici e naturali, le uova biologiche consegnate dai produttori locali. Una sorta di piccola dispensa a disposizione di chiunque voglia continuare a mangiare con gli ingredienti del ristorante.

Altra esclusività è data dal giardino interno. Non è facile trovare locali del centro storico di Rimini che possano offrire uno spazio all'aperto tanto speciale: un patio abbracciato da piante e fiori che regalano serenità; per poter consumare una colazione, un pranzo o un aperitivo in assoluta tranquillità. Verde ricrea il calore e la serenità caratteristico di casapropria,con in più la possibilità di avere a disposizione una cucina leggera e sana.