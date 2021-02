Ristori dalla Regione: sono 999 le domande presentate da bar e ristoranti riminesi

Sono quasi 11.000 i gestori di bar e ristoranti dell'Emilia-Romagna che hanno risposto al bando della Regione per avere i ristori, finanziati dalla Giunta Bonaccini con oltre 21 milioni di euro. Servirà ancora un mese di pazienza, però, per vedere nel concreto i primi soldi, che dovrebbero iniziare ad arrivare dopo Pasqua. Le Camere di commercio ora si occuperanno di verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità e la regolarità' sul fronte dei contributi. Proprio su questo, per evitare che le imprese perdano il ristoro, in accordo con la Regione si avrà tempo fino alle fine di maggio per mettersi in regola, concordando anche eventuali rateizzazioni. Per velocizzare i tempi di verifica, Unioncamere sta concordando con Inail forme di interrogazione massiva. Nel dettaglio, delle 10.747 domande arrivate in Regione, 2.218 riguardano il territorio di Bologna, poi Modena con 1.569 domande, quindi Reggio Emilia con 1.258 e Parma con 1.082 richieste. Seguono Rimini con 999 domande, Piacenza con 995, Forlì-Cesena con 927, Ravenna con 864 e infine Ferrara con 835 domande. Nel complesso, si tratta di circa la metà delle imprese attive in Emilia-Romagna.

"Un buon risultato- commenta l'assessore regionale al Commercio, Andrea Corsini- che non risolve certo i problemi dei gestori, ma permette loro di avere risorse fresche, che si sommano ai ristori nazionali, da impiegare per la tenuta di attività cardine per l'economia di tutto il territorio. Grazie all'ottima collaborazione con Unioncamere e le Camere di commercio, siamo riusciti a mettere in piedi in tempi rapidi un sistema inedito, per portata, che già a partire da Pasqua permetterà alle prime imprese di ricevere i soldi direttamente sui propri conti correnti". Questo intervento, ribadisce il segretario generale di Unioncamere Emilia-Romagna, Claudio Pasini, "è il frutto positivo dell'accordo tra Regione e sistema camerale. Un'intesa che ha prodotto una buona collaborazione e buoni risultati in termini di efficienza nella gestione dell'intervento".