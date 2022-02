Ristori per i parenti dei medici stroncati dal Covid, dopo la protesta Roma stanzia i primi 15 milioni

Andrà in onda nella puntata di sabato mattina, 26 febbraio, (dalle ore 9 alle 10,30) il servizio realizzato in Municipio a Coriano dalla troupe arrivata da Roma di “Mi Manda Raitre”, la trasmissione televisiva di denuncia e approfondimento scesa in Riviera dopo la lettera scritta dal sindaco al premier Draghi sui mancati ristori ai medici. Domenica Spinelli ha raccontato i motivi che l’hanno spinta ad intervenire e ha ricordato ancora una volta il dottor Maurizio Bertaccini, primo medico vittima del Covid in provincia. Giornaliste e cameramen, dopo l’incontro in Comune, sono stati accompagnati dalla stessa Spinelli e dal vicesindaco Gianluca Ugolini nell’abitazione della vedova del professionista scomparso nell’aprile 2020 dove hanno incontrato la famiglia del medico deceduto.

Nel lasso di tempo intercorso tra la lettera inviata al presidente del Consiglio dalla prima cittadina corianese e l’arrivo di “Mi Manda Raitre si è appresa la notizia di uno stanziamento di risorse. Grazie all’iniziativa dell’onorevole Fabio Rampelli (Fdi), la Camera ha votato a larghissima maggioranza (400 voti a favore, 18 i contrari) un ordine del giorno grazie al quale si potrà procedere ad un primo stanziamento di 15 milioni di euro a favore di tutte le famiglie dei medici stroncati nell’esercizio delle loro funzioni durante la pandemia. Un sostegno a chi lotta sempre al fronte contro il virus e di cui il Governo si era inizialmente dimenticato dopo la bocciatura del sub emendamento della senatrice Maria Cristina Cantù (L.) da parte della V Commissione Bilancio del Senato.

“Considero questo stanziamento un primo aiuto necessario e importante – ha detto il sindaco Domenica Spinelli - Ora ci aspettiamo altri segnali. I 15 milioni di cui si parla possono essere equiparati ad una polizza assicurativa, non bastano certo ad onorare la memoria di coloro che la maggioranza parlamentare ha sempre definito eroi a parole ma poi all’atto pratico ha fino a ieri dimenticato. Ringrazio la Rai perché ritengo sia stato giusto dare eco a questa notizia, sono stata felice di riabbracciare la moglie del dottor Bertaccini e di incontrare di nuovo la sua famiglia. Insieme al vicesindaco Ugolini ho portato la solidarietà e la vicinanza dell’amministrazione comunale”.