Ristrutturazione del day hospital di Oncoematologia pediatrica, apre la campagna di crowdfunding

Il contributo di ognuno di noi può diventare, da oggi, ancora più importante per sostenere il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale “Infermi” di Rimini e le attività mediche e formative degli specialisti impegnati a prendersi cura, ogni giorno, dei tanti bambini che stanno affrontando la sfida impegnativa della malattia insieme alle loro famiglie. Questo il messaggio lanciato dalla Onlus cesenate Il Germoglio che, insieme a Intesa Sanpaolo, ha attivato una raccolta fondi a favore del progetto “Un reparto a misura di bambino” su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

La campagna di crowdfunding punta a dare un ulteriore sostegno economico ai lavori di completa ristrutturazione del day hospital del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale riminese. Il progetto di solidarietà, che oltre a Il Germoglio vede coinvolte altre realtà territoriali (le aziende Amadori e Cia Conad e l’associazione riminese Arop), prevede la riqualificazione di un’area di 600 metri quadrati, con interventi strutturali e funzionali, i cui lavori sono iniziati ufficialmente lo scorso 19 dicembre con la posa della prima pietra.

La campagna di solidarietà, promossa da oltre un anno con diverse iniziative da parte di tutti gli attori coinvolti, ha già raccolto oltre 350.000 euro: l’obiettivo è raggiungere quanto prima la somma totale necessaria al completamento della struttura, pari a circa 650.000 euro.

“Intesa Sanpaolo ha creduto al valore sociale di questo progetto ed è il partner ideale per rafforzare la nostra iniziativa - commenta Denis Amadori, presidente de Il Germoglio Onlus. Questa campagna di crowdfunding, d’altra parte, è solo la tappa più recente di un percorso intrapreso da tempo. Grazie alla collaborazione di un gruppo bancario leader in Italia e col supporto delle aziende e delle associazioni coinvolte, siamo convinti di raggiungere presto il nostro ambizioso obiettivo. Per il 2023 stiamo già pianificando nuove iniziative per donare un sorriso ai bambini e serenità alle loro famiglie, in una fase complessa della loro vita”.