Investimento mortale sulla linea ferroviaria, bloccati i treni per quasi 4 ore

Tragedia sulla linea ferroviaria Rimini-Ravenna all'alba di lunedì quando un giovane, poi identificato per un 21enne belga, è stato investito da un treno all'altezza di Viserba nei pressi del passaggio a livello. Il dramma si è consumato alle 5.20 quando il macchinista del regionale per Milano appena partito dalla stazione riminese si è trovato la vittima davanti alla motrice. Inutile la disperata frenata di emergenza con l'uomo che è stato travolto e ha perso la vita sul colpo. E' scattato l'allarme che ha interrotto il traffico ferroviaria con 4 treni, tra cui un Frecciarossa, che sono stati completamente cancellati mentre altri 7 hanno accumulato pesanti ritardi mentre Trenitalia ha allestito un servizio sostitutivo coi pullman. Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuta la Polfer, e solo verso le 9 la linea è stata riaperta con la circolazione dei treni che è tornata lentamente alla normalità. Sono in corso le indagini della polizia di Stato per individuare parenti e amici della vittima e capire se si sia trattato di un gesto deliberato o di una disgrazia.