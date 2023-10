Tutti pazzi per 'Ritorno al Futuro': in centinaia per una foto con la mitica DeLorean

Un evento di successo per celebrare un capolavoro del cinema che non smette di incantare gli appassionati. Le due proiezioni programmate al Multiplex Giometti de Le Befane di Rimini non sono bastate per accontentare i fan: ne sono servite altre due per celebrare, in 4K, il 'Ritorno al Futuro Day' di sabato 21 ottobre. E in centinaia si sono fatti scattare gratuitamente una polaroid ricordo in piazza Zara accanto alla mitica DeLorean adattata da 'Doc' Emmett Brown per poter viaggiare nel tempo.

Sono le due 'immagini' riminesi della giornata mondiale dedicata al film da Nexodigital, che Le Befane Shopping Centre di Rimini in collaborazione con il Multiplex Giometti hanno scelto di promuovere in occasione dell'anniversario di una delle pellicole più amate da tante generazioni di spettatori, 'Ritorno al Futuro' di Robert Zemeckis, una pietra miliare del cinema mondiale, proiettato per la prima volta nel 1985 ed interpretato da Michael J. Fox e da Christopher Lloyd.