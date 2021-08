Ritorno di fiamma mentre brucia le sterpaglie, portato a Cesena per le gravi ustioni

Momenti di paura, nella mattinata di venerdì, per un uomo rimasto gravemente ustionato e trasportato d'urgenza in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 11.30 il ferito stava dando fuoco ad alcune sterpaglie in via Pachino a Riccione quando per cause ancora in corso di accertamento c'è stato un ritorno di fiamma. L'uomo, del quale non sono state fornite le generalità, è stato investito dalle lingue di fuoco ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto sia l'ambulanza del 118 ch ei vigili del fuoco. Il ferito ha riportato gravi ustioni al volto, al torace e agli arti sia superiori che inferiori ed è stato chiesto l'interventi dell'eliambulanza. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare il ferito e a trasportarlo allo stadio di Riccione dove è atterrato l'elicottero del 118. Effettuato il trasferimento a bordo dell'elimedica, l'uomo è stato quindi portato nel nosocomio cesenate.