Ritorno di fiamma mentre cerca di ravvivare le braci, la donna ustionata morta dopo sei giorni

E’ deceduta nella giornata di domenica (14 gennaio) Giuseppina Olivieri, la donna di 78 anni che era stata trasportata d’urgenza al Centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena a seguito di gravi ustioni, sull’80% del corpo, complice un ritorno di fiamma accaduto dopo aver gettato del liquido infiammabile per ravvivare le braci. Aveva riportato ustioni, ma di minore gravità, anche il marito che era presente al momento dell’incidente, l'uomo resta ricoverato ma non è in pericolo di vita. Il fatto era avvenuto attorno alle 12 di martedì (9 gennaio) in un’abitazione di via Zurigo a Rimini. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco era intervenuta anche la Polizia.