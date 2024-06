Ritrovarsi 50 anni dopo l'esame di Maturità, la reunion degli "alunni" della 5B del liceo scientifico

Ritrovarsi 50 anni esatti dopo l’esame di maturità con negli occhi la passione e l’allegria di sempre. È capitato agli ex alunni della Quinta B del Liceo Scientifico “Alessandro Serpieri” di Rimini che hanno conseguito la maturità nell’anno scolastico 1973-74. Hanno festeggiato l’anniversario del “mezzo secolo” con una cena alla Locanda Antiche Macine di Montalbano di Santarcangelo.

Una bellissima serata a cui ha partecipato anche il professor Domenico Pazzini di Italiano e la professoressa Loredana Melucci di Matematica. I ragazzi della Quinta B non si sono mai persi di vista e nel corso di questi anni moltissime sono state le occasioni per incontrarsi e raccontarsi Anche con i professori è rimasto un forte legame di amicizia e stima. Durante la serata tanti sono stati i ricordi e gli aneddoti di quegli anni di liceo, iniziati con la “contestazione del 68” e terminati nel 1974 con la grande vittoria dei No al referendum abrogativo del divorzio.