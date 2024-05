Ritrovata cadavere nella sua roulotte tra sporcizia e degrado, si indaga per identificare la donna

A ritrovarla senza vita, nella sua roulotte tra sporcizia e degrado, è stato il compagno che nella notte tra lunedì e martedì ha dato l'allarme facendo intervenire i sanitari del 118 ma il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. La macabra scoperta è stata fatta intorno alle 2 quando l'uomo, entrando nella casa mobile sistemata nei pressi di un campo di via Ceccarino a Santarcangelo vicino alla pista ciclabile sul Marecchia, si è accorto che la compagna non rispondeva alle sollecitazioni. Il medico ha indicato come prima causa del decesso un probabile shock settico a causa delle scarse condizioni igieniche e, allo stesso tempo, una ferita infettata. Si esclude, comunque, l'intervento di terze persone e una morte violenta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santarcangelo e, al momento, sono in corso gli accertamenti per identificare il cadavere in quanto il compagno non sarebbe a conoscenza delle esatte generalità della donna.