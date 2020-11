Ritrovate sulla battigia le carcasse di due tartarughe di 60 chili

I resti di due tartarughe Caretta caretta sono stati ritrovati sabato mattina sulla spiaggia di Rimini, una all'altezza del bagno 72 e l'altra vicino al bagno 106. Le carcasse degli esemplari, spiaggiati a riva, erano in avanzato stato di decomposizione, come ha rilevato la Capitaneria di porto.

Nessuno dei due esemplari riportava segni di urti o ferite e con ogni probabilità sono morte per cause naturali, ma viste le condizioni è stato impossibile risalire alle cause della morte. Probabilmente un giro di corrente o il mare mosso dei giorni scorsi hanno trasportato la tartaruga a riva. Si tratta di due tartarughe abbastanza grandi e anziane, del peso di circa 60 chili.

Le due tartarughe non avevano la targhetta di alcun censimento fatto dalle varie fondazioni cetacee o associazioni, quando vengono registrate e poi liberate in mare.