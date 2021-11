Ritrovato un cadavere nella darsena, indagini della polizia

Tragedia nella prima mattina di domenica al porto di Rimini. La polizia è intervenuta intorno alle 11,30 per la segnalazione di un cadavere che galleggiava nell'area della darsena. Secondo quanto emerso si tratta di un uomo sessantenne che dimorava su una barca a vela ormeggiata nella stessa darsena. Secondo quanto ipotizzato il soggetto sarebbe rimasto vittima di un incidente.

Il sessantenne, infatti, secondo quanto si ipotizza, potrebbe essere stato vittima di un incidente mentre effettuava delle riparazioni alla stessa imbarcazione, dopo aver battuto la testa e infine essere scivolato in acqua. Il corpo è stato ritrovato proprio tra la banchina e la sua stessa barca alcune ore dopo. Per scandagliare ogni altra ipotesi è stata comunque coinvolta la Polizia Scientifica e il medico legale, mentre è stato informato il pm di turno che potrà disporre l'autopsia. Presenti sul posto i vigili del fuoco per il recupero del cadavere.